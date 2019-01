Milana (17) hoeft dankzij de praktijkroute niet meer naar school

Milana heeft namelijk gekozen voor een praktijkroute. Dat is een vorm van onderwijs waarbij ze vooral veel praktijkervaring opdoet. Elke week komt er een coach van school langs om vragen te beantwoorden als dat nodig is. Wanneer ze behoefte heeft aan theorie kan ze alsnog bij een vakdocent terecht.

De praktijkroute gaat een stapje verder

Op het mbo is al een vorm van werk en leren bekend, namelijk de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), maar de praktijkroute gaat een stapje verder. Bij een BBL-opleiding gaat de student verplicht nog één dag naar school, dat is bij een praktijkroute niet meer het geval.

Bovendien worden in Zeeland alleen BBL-opleidingen aangeboden boven de Westerschelde. Voor leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen die praktijkgericht onderwijs willen is de praktijkroute dan ook een uitkomst.

'School is saai'

Dat ze voor de praktijkroute is gegaan is voor Milana een bewuste keuze geweest. "Ik wilde eigenlijk niet meer naar school. Ik vind het saai en wilde graag werken. Toen vertelde mijn decaan over de nieuwe opleiding. Het klonk als een behoorlijke uitdaging, maar ik ben blij dat ik het toch heb gedaan."

Het is heel knap hoeveel Milana in vijf maanden tijd heeft geleerd." praktijkbegeleider Margot Klasen

Ze wil graag receptioniste worden. Daarover leert ze nu alles van haar praktijkbegeleider Margot Klasen. "Het is heel knap hoeveel Milana in vijf maanden tijd heeft geleerd. Voor ons waren de praktijkroutes ook nieuw en was het dus ook even wennen."

Belangrijk voor Zeeuws-Vlaanderen

Ook de directeur van TMS Terneuzen, Jo Krijn, vindt het fijn dat de praktijkroute er is. De 'normale' economische opleidingen van Scalda zijn van Terneuzen naar Middelburg verhuisd. Door de praktijkroute kunnen Zeeuws-Vlaamse studenten toch in de regio blijven studeren en kiezen ze daarom ook eerder voor een stageplek in de buurt.

Dat is volgens de directeur belangrijk. "Stagiaires kunnen potentiële werknemers zijn in de toekomst. Zeker omdat we nu nog wel wat mensen kunnen gebruiken op het secretariaat en op de werkplaats. Als de opleiding alleen in Middelburg wordt gegeven, kiezen studenten eerder voor een stage daar, of zelfs voor een hele andere opleiding. Ik hoop dan ook dat er in de toekomst ook een praktijkroute Techniek in Zeeuws-Vlaanderen komt."

Andere praktijkroutes

Of Scalda aan die wens kan voldoen, is nog niet bekend. Wel is de school aan het kijken of ze volgend jaar een praktijkroute Groen en Toerisme kunnen introduceren. Vorig jaar ging de praktijkroute Ouderenzorg al van start en onlangs is de praktijkroute Horeca begonnen.

