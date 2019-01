Amateurvoetbal afgelast vanwege winterweer

Voetbalbond KNVB heeft vanwege het winterweer besloten om het amateurvoetbal op zaterdag en zondag in district Zuid 1, waar Zeeland onder valt, af te gelasten.

Drie clubs mogelijk wel in actie

Dat betekent dat Zeeuwse voetballers dit weekend niet in actie komen, behalve mogelijk de spelers van Hoek, GOES en Vlissingen. De wedstrijden van die clubs vallen niet onder het district. De voetbalbond bekijkt nog of die wedstrijden wel of niet door kunnen gaan.