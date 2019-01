Veel rook bij brand Buys Ballotstraat in Goes (foto: HV Zeeland)

Afgelopen maandag werd een 18-jarige jongen uit Goes als verdachte aangehouden in zijn woning. Anthonisse is daar blij mee. "Het geeft een hoop rust. Ik ben blij dat ze iemand hebben kunnen oppakken. Je blijft in onzekerheid: wie heeft het gedaan, hoe en wanneer?"

Hevige rookontwikkeling

Na de brand in haar garage en veranda aan de Buys Ballotstraat, op een vrijdagnacht in augustus, stonden alleen nog twee muren overeind. Het huis erachter aan de Rietweg ging voor een groot deel in vlammen op. Vanwege de hevige rookontwikkeling werd een NL Alert bericht verstuurd met het advies aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

Anthonisse zegt dat ze flink geschrokken is van de brand die haar veranda en het huis van de buren heeft verwoest. "Ik heb heel lang slecht geslapen en wakker gelegen. Van ieder geluid werd ik wakker", vertelt ze in het radioprogramma Zeeland Komt Thuis. "Het is angst die langzaam moet slijten. Het geeft nu weer wat meer rust."

Uitkijken naar iets nieuws

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe garage. "Dan kun je echt naar iets nieuws uitkijken. Als straks het huis van m'n achterburen ook weer opgebouwd is, wordt het zicht ook weer anders. Nu kijk je tegen een kale vlakte aan. Zij zijn echt alles kwijtgeraakt."

Brandstichter bezorgt gedupeerde slapeloze nachten; 'van ieder geluid werd ik wakker'

