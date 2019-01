Motie van treurnis op Tholen om regenboogvlag

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

In eerste instantie had de gemeente Tholen besloten om op Coming Outday, in oktober, de regenboogvlag te hijsen. Maar na discussie in de gemeenteraad en een brief die 22 kerken hadden opgesteld, werd besloten om de vlag zelf niet te hijsen maar slechts een vlaggenmast beschikbaar te stellen. PvdA/GroenLinks baalt ervan dat het tot negatieve reacties in de samenleving heeft geleid. Ook vindt de partij dat nu voorbij wordt gegaan aan de signaalfunctie en solidariteit rondom Coming outdag.

Toestemming vragen

De gemeente Tholen is duidelijk. Naast de vier bestaande vlaggenmasten voor het gemeentehuis, wordt een vijfde mast toegevoegd. Organisaties kunnen voor speciale dagen toestemming vragen om een vlag te hijsen. De gemeente Tholen doet dat niet zelf, maar beslist wel of een vlag wordt toegestaan of niet. De burgemeester laat weten wel aanwezig te zijn bij het hijsen van een vlag, als daar een uitnodiging voor komt.

