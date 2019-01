27 Zeeuwse vmbo'ers naar kampioenschap in Amsterdam

De leerlingen die naar Skills Talents in Amsterdam mogen (foto: Harald Lavooij)

Aan het provinciaal kampioenschap deden in totaal 30 teams met 90 leerlingen van 11 Zeeuwse vmbo-scholen mee. De 27 leerlingen die het provinciaal kampioenschap hebben gewonnen, vertegenwoordigen de provincie Zeeland tijdens de landelijke finale van Skills Talents op 21 maart 2019 in de RAI in Amsterdam. Als het team 'Zeeland Sharks' strijden deze leerlingen in de finale tegen de andere provincieteams.

Het Calvijn College was vandaag de grote winnaar. Bij vijf vakrichtingen won een team van die school.