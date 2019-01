Thools ambtsgebed niet meer tijdens raadsvergadering, maar één minuut eerder

Gebed (foto: Pixabay)

Het voorstel komt van de SGP, ook al wilde SGP-raadslid Cees Verloop deze keuze eigenlijk niet maken omdat het onderwerp hem aan het hart gaat. De SGP vindt dat het ambtsgebed thuishoort in de raadsvergadering. "Het voldoet nu volledig aan de wet en daarom willen we het op deze manier", zegt hij. Coalitiepartners CU en VVD sluiten zich daar bij aan.

Later binnenkomen

In eerste instantie zou de opening van de vergadering meteen na het ambtsgebed plaatsvinden, maar op verzoek van de oppositie is besloten om een minuut er tussen te laten. Zo kunnen raadsleden die daar behoefte aan hebben, later binnenkomen. Jan Heshof van PvdA/GroenLinks deed daar tijdens de vergadering een oproep voor. "U probeert ons drammerig op te leggen om iedereen daar bij aanwezig te laten zijn. U zult moeten begrijpen dat er anderen zijn die daar geen prijs op stellen en ik verzoek u vriendelijk daar rekening mee te houden", zei hij.

Het ambtsgebed in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens burgemeester Ger van de Velde staat in de wet dat ieder raadslid vrij moet zijn om bij het gebed aanwezig te zijn. Dat kan volgens haar prima als raadsleden die niet willen deelnemen gewoon in de zaal aanwezig zijn.

Jarenlange discussie

De discussie speelde ook al in 2013 en 2014. Algemeen Belang Tholen wilde het gebed schrappen uit de vergadering. CDA, ChristenUnie en SGP, destijds samen goed voor 11 van de 21 zetels, stemden tegen het voorstel. In 2014 besloot SP-fractievoorzitter Roland van Tilborg niet aanwezig te zijn bij de opening van de gemeenteraadsvergadering. Wat de toenmalig burgemeester Nuis van Tholen bestempelde als 'jammer', maar hij respecteerde het. In 1971 werd voor het eerst (vanuit de PvdA) het ambtsgebed ter discussie gesteld. Toen was de inzet niet afschaffing, maar een aanpassing naar een stilte-moment ter bezinning.

