Deel winkels op Tholen mag op zondag open

Aanzicht op Tholen-Stad (foto: Cees van Vossen)

SGP en CU zien het liefst alle winkels gesloten op de rustdag, maar het CDA is voorstander van de zondagopenstelling. Naast winkels op campings en vakantieparken, zouden ook watersportwinkels en fietsverhuur en -reparatiezaken open mogen. Voorwaarde is wel dat die winkels niet in de dorpen zelf liggen, maar in havengebieden of op industrieterreinen. Coalitiepartner VVD wil op dit onderwerp af kunnen wijken van SGP en CU.

Kerken zijn tegen

In oktober is dit plan ook besproken. Ook toen was een meerderheid voorstander van het openen van toeristische winkels op zondag, maar werd er geen knoop doorgehakt. In een brief die 22 kerken in november naar eilandkrant de Eendrachtbode stuurden, werd een dringende oproep gedaan om de zondagsrust toch te handhaven.

De PVV twijfelde over het plan. Volgens PVV'er Vincent Bosch is niet duidelijk of het is toegestaan om een koopzondag toe te staan voor bepaalde winkels. Volgens hem is het opmerkelijk dat een fietsenwinkel in de binnenstad niet open mag en op een bedrijventerrein wel. De PVV wil de mening van Tholenaren over dit onderwerp peilen in een referendum, maar dat komt pas in februari op de agenda van de gemeenteraad.

