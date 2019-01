Code geel afgegeven: pas op voor gladheid en mist

Lokaal kans op dichte mist (foto: Ria Brasser)

Lokale wegen glad

In het hele land komt met name op lokale wegen gladheid voor door sneeuwresten en bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI waarschuwt speciaal in Zeeland voor plaatselijk dichte mist.

In de loop van vrijdagochtend komt er van het westen uit sneeuw die overgaat in regen. De gladheid zal dan geleidelijk verdwijnen.