Zeeland wordt wakker: koopzondag Tholen, regenboogvlag, Skills Talent en ambtsgebed

Aanzicht op Tholen-Stad (foto: Cees van Vossen)

Zondags open

Thoolse winkels voor toeristen mogen op zondag de deur openen. Die beslissing heeft de Thoolse gemeenteraad donderdagavond genomen. Die kwestie ligt gevoelig in de gemeente waar christelijke partijen een meerderheid hebben.

Lees ook:

Regenboogvlag (foto: Pixabay)

Motie van treurnis

Op Tholen is een motie van treurnis ingediend omdat de gemeente de regenboogvlag niet zelf wilde hijsen. PvdA/GroenLinks op Tholen is teleurgesteld in het gemeentebestuur over de gang van zaken bij het hijsen van de regenboogvlag.

Lees ook:

De leerlingen die naar Skills Talents in Amsterdam mogen (foto: Harald Lavooij)

Skills Talents

Tijdens het provinciaal kampioenschap Skills Talents zijn 27 leerlingen geselecteerd om door te gaan naar het nationaal kampioenschap vakwedstrijden dat wordt gehouden op 21 maart in Amsterdam.

Lees ook:

Het ambtsgebed in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Ambtsgebed

Het ambtsgebed in Tholen wordt voortaan niet meer tijdens de raadsvergadering gehouden, maar één minuut eerder. Er komt daarmee een einde aan de jarenlange discussie over het ambtsgebed in Tholen.

Lees ook:

Grote brand Buys Ballotstraat Goes (foto: HV Zeeland)

Slapeloze nachten door brand

Vita Anthonisse uit Goes zag een half jaar geleden haar garage en veranda in vlammen opgaan. De brand sloeg over, waardoor een deel van het huis van de achterburen werd verwoest. Anthonisse had maanden nodig om weer met een gerust hart naar bed te gaan. "Ik heb heel lang slecht geslapen", zegt ze.

Lees ook:

Besneeuwd Oost-Souburg (foto: Anneke van den Dries)

Weer

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zeeland. Er is kans op lokale gladheid, en plaatselijk dichte mist. Het is bewolkt, maar 's ochtends nog wel overwegend droog. Vanaf het middaguur kan het lichtjes gaan regenen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Er staat daarbij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. De temperatuur loopt 's middags op tot een graad of 7.