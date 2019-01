'Zorg voor betere verlichting in Zeeuwse stemhokjes'

Het CDA pleit voor betere verlichting in stemhokjes. (foto: ANP)

Volgens het CDA zijn veel stemhokjes niet voldoende verlicht voor slechtzienden. "Als mensen om extra licht vragen, wordt er wanhopig gezocht naar een lamp, want bijschijnen met een zaklamp mag niet. Er mag maar één iemand in het hokje staan", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA).

De oplossing is simpel, vindt de gedeputeerde: zorg dat je als stemcommissie een bureaulamp hebt staan. "Zodat ook mensen die slechtziend zijn goed kunnen stemmen."

Verkiezingsprogramma in braille

Volgens De Bat zijn zo'n 7000 tot 8000 mensen in Zeeland slechtziend. "We hebben de afgelopen jaren heel veel gedaan voor toegankelijkheid. Dit is een punt wat minder in het oog springt, maar ook nodig is." Daarom heeft de partij het verkiezingsprogramma ook vertaald naar een braille-versie.

Het is niet de eerste keer dat een Zeeuwse partij zijn verkiezingsprogramma 'vertaald'. Voorgaande jaren hadden we al verkiezingsprogramma's in gewone taal (ChristenUnie), in het Zeeuws (CDA) en in het Engels (GroenLinks).