Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Kerkhove strandt in kwartfinale Singapore

Tennisster Lesley Kerkhove is in het 25.000 dollartoernooi van Singapore gestrand in de kwartfinale. De als eerste geplaatste Ivana Jorovic uit Servië was in twee sets te sterk voor de Zierikzeese: 7-5 6-4.

Tennisster Lesley Kerkhove kwam in de kwartfinale van Singapore tekort tegen de Servische Ivana Jorovic (foto: Orange Pictures) Kerkhove maakte de afgelopen dagen een sterke indruk in Singapore. Zo bereikte ze nog overtuigend de laatste acht door af te rekenen met de Thaise Nudnida Luangnam (6-0 6-1). Daarvoor versloeg ze de Turkse Turkse Pemra Ozgen in twee sets.