Stichting Jayden stopt na tien jaar en een miljoen euro

Jayden tijdens zijn ziekte (foto: Stichting Jayden)

"Hoewel we er nog steeds veel positieve energie in steken, hebben we besloten om op 20 november van dit jaar te stoppen", zeggen ouders Rob en Jolanda Faasse. "Niet dat het ultieme doel voor ons al is bereikt, want neuroblastoom is de wereld nog niet uit en er moet nog heel veel geld naar onderzoek, maar voor ons is het inzamelen van één miljoen euro een mooie mijlpaal."

Don't give up the fight

Die mijlpaal werd deze maand bereikt. De stichting organiseerde de afgelopen jaren talloze evenementen om geld in te zamelen. Spinningmarathons, kerstfairs, obstacle runs, maar ook de Racoon and friends-concerten op de markt in Goes. De band is ambassadeur van Stichting Jayden en schreef zelfs het nummer Don't give up the fight speciaal voor dit goede doel.

Jayden was bijna drie jaar toen hij overleed aan neuroblastoom, een zeldzame vorm van kinderkanker. Deze kwaadaardige tumor treft één op de 100.000 kinderen in Nederland. Bijna de helft van de patiënten is jonger dan twee jaar.

In een persbericht bedankt de stichting alle donateurs en deelnemers aan evenementen. "De genezingskans voor kinderen is inmiddels gestegen van 20 procent in 2009 naar 30 tot 35 procent in 2018."

'Iets extra speciaals'

Op 7 september organiseert de stichting de Zeeuwse Obstacle Run en op 25 oktober de Nightrun in Goes. "Wij gaan er in elk geval iets extra speciaals van maken", belooft de stichting. Vanaf begin februari kan iedereen voor beide evenementen inschrijven. "Laat zien dat je ook bij deze laatste evenementen met ons wilt meevechten tegen neuroblastoom kinderkanker."

Lees ook: