Auto's opengebroken in Krabbendijke, drie verdachten opgepakt

Autodief in actie (foto: Omroep Zeeland )

Een getuige zag dat drie mannen een auto aan het openbreken waren en belde de politie. De getuige gaf volgens de politie een dusdanig goede beschrijving van het drietal dat de opgeroepen agenten hen meteen herkenden. Ze werden in de boeien geslagen, maar van de buit ontbrak ieder spoor.

Buitgemaakte spullen of inbrekersgereedschappen

De omgeving is doorzocht met behulp van een politiehond, in de hoop dat daarbij de buitgemaakte spullen of inbrekersgereedschappen op zouden duiken, maar er werd niets gevonden. De politie vermoedt dat de drie de spullen ergens hebben verstopt of weggegooid en roept getuigen op om zich te melden.

Bij de zoektocht vond de politie in totaal drie opengebroken auto's in de Doelstraat, de Kerkpolder en de Spoorlaan, maar er wordt rekening mee gehouden dat de inbrekers op meer plekken hebben toegeslagen. Naast getuigen worden ook gedupeerden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.