'Geen fotoloze krant op de mat, ondanks fotografenprotest'

Een van de protesterende fotografen is Ruben Oreel uit Vlissingen. Hij fotografeert onder meer voor de PZC. Zelf heeft hij naar eigen zeggen niet heel veel last van de te lage tarieven, maar hij protesteert 'uit solidariteit'.

'Goede jaren bij de PZC'

"Ik heb goede jaren bij de PZC gehad en ik weet ook dat de PZC achter ons staat, maar dat is nu allemaal van de Persgroep en die gaan veel minder goed om met hun fotografen", aldus Oreel. Onder de Persgroep vallen meerdere landelijke dagbladen als het AD en de Volkskrant, maar ook veel regionale kranten als de PZC en BN DeStem.

Hij denkt niet dat morgen de PZC en BN DeStem fotoloos op de mat zullen vallen. "Er wordt natuurlijk veel vooruit gewerkt, dus er verschijnen vast foto's in de krant die ik eerder gemaakt heb. Maar vandaag krijgen ze even niks van me."

'Lastig om investering terug te verdienen'

Tijdens die 'goede jaren', waarin de PZC nog niet onder de Persgroep viel, heeft Oreel zijn eerste investeringen kunnen terugverdienen. "Maar als je nu als nieuwsfotograaf begint, moet je flink investeren in apparatuur. Dat loopt al gauw in de duizenden euro's. En voor een beginnend nieuwsfotograaf is het met de huidige tarieven wel heel lastig om die investering terug te verdienen."

Fotograaf met professionele apparatuur, archieffoto (foto: Pxhere)

Hoeveel fotografen vandaag bij het ANP in Den Haag protesteerden is onduidelijk. Van tevoren werd aangekondigd dat er meer dan 400 fotografen mee zouden doen, maar volgens verschillende landelijke media zijn er maar zo'n 200 daadwerkelijk op komen dagen

'Op sterven na dood'

"De fotojournalistiek is op sterven na dood. Het dreigt een hobby te worden", zei de woordvoerster van de actievoerende fotografen. Dat is Oreel niet helemaal met haar eens. "Een uitstervend beroep is het niet, maar het is wel opvallend dat van de stakende fotografen zo'n 80 procent boven de 50 jaar is."

ANP-directeur Martijn Bennis heeft begrip voor de klachten van de fotografen. "Maar het landschap is volledig veranderd door mensen die met een iPhone fotograferen", aldus Bennis. Oreel is het met hem eens dat de komst mobieltjes waarmee je foto's kunt maken de situatie heeft veranderd, maar volgens hem is dat niet hetzelfde als een professionele nieuwsfoto die gemaakt is door een beroepsfotograaf met een goede spiegelreflexcamera.

Ruben Oreel bij staking nieuwsfotografen in Den Haag