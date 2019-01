Hulst koopt topstukken over de Tachtigjarige Oorlog

Een prent van Hulst tijdens de Tachtigjarige Oorlog (foto: Gemeente Hulst)

Gielen was jaren gefascineerd door de Oost-Zeeuws-Vlaamse geschiedenis. Zo had hij, samen met zijn vrouw Trude, een enorme collectie boeken en tekeningen over Reynaert de Vos. Ook verzamelde hij een groot aantal prenten, tekeningen en topografische kaarten van Oost-Zeeuws-Vlaanderen.

De gemeente Hulst was vooral geïnteresseerd in de zestig stukken over de Tachtigjarige Oorlog en heeft deze van Gielens weduwe overgekocht. De Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) werd namelijk voor een belangrijk deel uitgevochten op het grondgebied van de gemeente Hulst.

Kaart van Hulst uit Tachtigjarige Oorlog. (foto: Gemeente Hulst)

De collectie bevat onder andere prenten van de opeenvolgende aanvallen op de stad Hulst, prenten over veldslagen zoals die bij Oosterweel en Rammekens, maar ook plattegronden van verdedigingswerken, afbeeldingen van de penningen die werden geslagen ter ere van een militaire overwinning én landkaarten van onder meer het Graafschap Vlaanderen, waar Hulst toen onderdeel van was.