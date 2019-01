Jasmijn (18) is naast haar studie en twee bijbaantjes een eigen bedrijf begonnen

Jasmijn Schiebaan is één van die ondernemers. Ze is 18 jaar, studeert, heeft twee bijbaantjes en heeft onlangs haar webshop 'Life of Jasmijn' geopend.

Jasmijn komt van het vwo en vindt in haar studie te weinig uitdaging. Daarom werkt ze al elke vrijdagnacht als banketbakker en werkt ze een paar uur per week als content marketeer bij een ander bedrijf.



Ze loopt al jaren rond met het idee om ooit een eigen webshop te beginnen. Vorig jaar is het echt gaan kriebelen. Ze liet een derde gaatje in haar oren schieten, maar vond het moeilijk om geschikte en betaalbare oorbellen te vinden. "Ik ben niet van de bling-bling sieraden. Als ik minimalistische sieraden vond op internet, dan waren ze vaak heel duur", legt ze uit.

Klein en voorzichtig beginnen

Daarop besloot ze op zoek te gaan naar een leverancier die goede, maar betaalbare sieraden maakt. Haar duurste item is nu zeven euro. "Ik richt mij echt op jonge studenten. Je hebt niet zo veel geld, maar wilt er toch goed bij lopen."

In november vorig jaar is ze begonnen met het ontwerpen van een eigen huisstijl en het fotograferen van de sieraden. Half januari zette ze haar webshop online en is ze begonnen met vier verschillende sieraden in zilver en goud. Twee armbandjes, een ketting en een paar oorbellen. "Ik wilde voorzichtig en klein beginnen. Ik heb vooral gekozen wat ik graag draag. Dat lijkt een succes, want ik krijg elke dag wel orders binnen."

Bloed, zweet en tranen

Ze heeft ook drie maanden met bloed, zweet en tranen aan haar website gewerkt, maar vlak voor de lancering van haar eigen bedrijf bleek dat ze hem niet online kon zetten. "Daar baalde ik ontzettend van, allemaal werk voor niks. Er wordt nu achter de schermen hard gewerkt om de website wel mogelijk te maken. Dat is wel iets lastiger met een webshop. Maar het moet perfect, zo ben ik nu eenmaal."

Volgens cijfers van de Kamer van Koophandel neemt het aantal jongeren onder de 20 met een eigen bedrijfje fors toe. In Zeeland groeide de groep met bijna vijftig procent het afgelopen jaar.

'Student company'

Dat komt voor een deel door onderwijsprogramma's die aangeboden worden waarbij studenten zelf een 'student company' moeten oprichten. "Je ziet vaker dat een deel van de jongeren na school verder gaat en zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Maar de tijd is ook anders. Jongeren zijn al sneller wijs doordat er van alles op internet te vinden is", zegt Evelyn Schoe van Jong Ondernemen.

Jasmijn verstuurt een armbandje naar één van haar klanten (foto: Omroep Zeeland)

Jasmijn mag zich nog maar een paar weken echt ondernemer voelen, maar raadt nu al alle jongeren aan om een eigen bedrijfje te starten. "Ik ben er dagelijks twee uurtjes mee bezig en het is super leuk om te doen. Het staat later ook goed op je cv als je kunt laten zien dat je een succesvol eigen bedrijfje hebt gehad. Je leert er ontzettend veel van. De balans met school is soms wel lastig, maar ook dat leer je steeds beter."