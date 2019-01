Drie klappen voor Thoolse SGP in één vergadering

De laatste maanden liepen de spanningen in de Thoolse gemeenteraad hoog op als het over het ambtsgebed, koopzondag of regenboogvlag ging. Meer dan ooit discussieerden de partijen over het behoud van christelijke normen en waarden. Daar werd door 22 kerken nog een schepje bovenop gedaan toen zij in een openbare brief hun zorgen uitten over de toekomst van Tholen.

Ambtsgebed

"Ik ben diep bedroefd", reageerde SGP-fractievoorzitter Cees Verloop donderdag na afloop. Zijn partij zag met lede ogen aan hoe de andere partijen, behalve de ChristenUnie, het ambtsgebed uit de raadsvergadering stemden. "Dit hoort niet thuis in een raadsvergadering", was de algemene opvatting. De SGP kwam zelf met het plan om het gebed voorafgaand aan de vergadering te houden. Degenen die daar niet bij aanwezig willen zijn, kunnen later binnen komen. "We hielden het liever bij het oude, maar dit is een prima tweede optie", zegt Verloop.

Zondagsrust

Ook aan de zondagsopenstelling van servicepunten werd getornd. "Ik vrees dat we nu op een glijdende schaal terechtkomen", zegt de SGP'er. De raad van Tholen besliste dat winkels voor toeristen hun deuren op zondag mogen openen. Het gaat in de hele gemeente om een handvol winkels, zoals een havenwinkel en een fietsverhuur.

Volgens het CDA komt een algemene zondagsopenstelling er niet. "Er is geen sprake van een glijdende schaal. Een algehele koopzondag hoort niet bij Tholen", zegt Rob Duijm.

Een regenboogvlag en biddende handen, veel homoseksuele christenen worstelen met hun seksualiteit (foto: Omroep Zeeland)

Regenboogvlag

Als laatste kregen de coalitiepartijen nog een motie van treurnis te verwerken. Het gemeentebestuur heeft namelijk een raadsbesluit naast zich neergelegd, waarin werd besloten om de regenboogvlag te hijsen op Coming Outdag. Dat de gemeente dit nu niet zelf doet, betreuren de andere partijen.

Ik vind dat de raadsleden elkaar op dit moment te weinig gunnen", vat Jan Heshof (PvdA/GL) de hele situatie samen. "Misschien zijn de onderwerpen er niet naar, maar je moet geven en nemen, ook in de politiek. Ik vind dat wij als oppositie erg weinig krijgen."

Referendum

De meeste raadsleden hopen dat de spanning nu uit de lucht is, maar de oppositiepartijen ruiken hun kans. De PVV komt volgende maand al met een voorstel om een referendum te houden onder de Thoolse bevolking over de koopzondag.