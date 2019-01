Bestuurder vergeet handrem; busje rijdt van kade en belandt tussen wal en schip

Busje rijdt van kade in Zierikzee (foto: Wijkagent Douwe de Vries)

Wijkagent Douwe de Vries laat weten dat de bestuurder van het busje even bij de frituur naar binnen was gestapt voor een frietje of visje. Toen hij achterom keek, zag hij dat zijn busje niet meer op de kade stond.

Total loss

Het busje is total loss en ook de aanlegsteiger is beschadigd. "Er zijn een paar planken en een elektriciteitskastje kapot", laat de wijkagent weten. Een garagebedrijf heeft het busje weggetakeld. Dat was volgens De Vries net op tijd, want door het tij had het bestelbusje de aanlegsteiger verder kapot kunnen drukken.