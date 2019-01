Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Judoka Sam van 't Westende onverwachts onderuit in Tel Aviv

Judoka Sam van 't Westende is vandaag in de Grand Prix van Tel Aviv niet verder gekomen dan de tweede ronde. De Vlissinger struikelde in de categorie tot 73 kilogram over Khaiyomiddin Zhabborov uit Tajikistan, die met zijn 136e plek ruim honderd plaatsen lager staat op de wereldranglijst.

Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures) Van 't Westende hoefde pas in de tweede ronde in actie te komen en het leek er lange tijd op dat hij de partij zou winnen. De judoka was sterker dan zijn opponent, die al twee keer een waarschuwing kreeg vanwege inactiviteit. Toch kreeg Van 't Westende in de slotseconden alsnog een score tegen. Olympische Spelen De vroege uitschakeling is een grote domper voor de judoka. Hij heeft juist goede resultaten nodig om volgend jaar in de middenklasse te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen.