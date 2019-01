Museum Hulst verhuist naar overkant van de straat

's-Landshuis in Hulst (foto: Gemeente Hulst)

De gemeente laat weten dat er al jaren wordt gesproken over een nieuwe locatie. Erfgoed Zeeland heeft verschillende locaties voor de gemeente bekeken en een adviesrapport uitgebracht. Vooral de toegankelijkheid zou er op vooruit gaan als het museum naar het 's-Landshuis verkast.

Volgend jaar

De gemeente laat weten dat een projectgroep het plan verder uitwerkt. In die groep nemen vertegenwoordigers van het museumbestuur, Erfgoed Zeeland en de gemeente plaats. In de begroting van volgend jaar is geld vrijgemaakt voor de verhuizing van het museum.

De huidige gebruikers van het 's-Landshuis zullen een nieuw onderkomen moeten zoeken. De gemeente bekijkt of de VVV en Stichting Bezoekersmanagement Hulst kunnen verhuizen naar het voormalige pand van café De Meerpaal aan de Vismarkt.