Fitsch vervanger van geschorste Van Leiden bij Hoek

Hoek-speler Gert-Jan van Leiden kreeg tegen Quick Boys een gele kaart en is geschorst. (foto: Orange Pictures)

De weersomstandigheden zorgden ervoor dat Hoek geen optimale voorbereiding kende. "Maandag was het nog goed", vertelt trainer Hugo Vandenheede. "Dinsdag niet en was het ook niet verantwoord om de jongens naar het stadion te laten komen. Donderdag hebben we wel getraind, maar lag er nog een serieus pak sneeuw op het veld."

Ondanks het winterse weer, hoopt Vandenheede dat er morgen gespeeld wordt. "Ik hoop dat we op de ingeslagen weg doorgaan."

Koploper

De eerste twee duels onder leiding van de Belg werden gewonnen tegen Harkemase Boys en Quick Boys. Mede daardoor is Hoek koploper in de strijd om de tweede periodetitel.

Derde Divisie A

stand 1. Noordwijk 18-44 2. Quick Boys 18-39 3. Hoek 18-38 4. DVS'33 18-35 5. SteDoCo 18-33 8. DOVO 17-27

Fitsch

Door de afwezigheid van Gert-Jan van Leiden keert Lionel Fitsch terug in het centrum van de verdediging. Wie Jonathan Constansia op het middenveld vervangt, laat Vandenheede nog in het midden. "Daar moet ik nog een beslissing over nemen."

Gevaarlijke spits

Volgens Vandenheede heeft DOVO met topscorer Joshua Patrick (zeventien doelpunten) een gevaarlijke spits in de ploeg op wie Hoek goed moet letten.