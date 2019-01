Terrein Thermphos eind volgend jaar schoon

Saneringswerkzaamheden op het terrein van Thermphos (foto: Omroep Zeeland)

De fosforfabriek in Vlissingen-Oost ging in 2012 failliet. De schoonmaak van het terrein, dat zwaar vervuild is met fosfor, asbest en nucleair materiaal, is een complexe en dure klus.

Kosten door drieën

De kosten voor het schoonmaken drukken zwaar op de financiën van de provincie. Daarom bemiddelde Diederik Samsom in 2017 met succes over de financiering van de sanering. Hij adviseerde het Rijk, North Sea Port en de provincie om de resterende 87 miljoen euro die nog nodig was voor de schoonmaak door drieën te delen.

Pure fosfor is afgevoerd

Het vervuilde terrein van de failliete fosforfabriek is de afgelopen jaren op belangrijke delen schoongemaakt. In het recente rapport staat dat er inmiddels 121 ton fosfor is afgevoerd, alle kalkslib is weggehaald en er op verschillende plaatsen asbest is verwijderd. Over het hele terrein worden bodemonderzoeken gedaan. Dertig procent van het terrein is nu onderzocht.

Diederik Samsom zei eerder over de sanering: "Het blijft een ongelofelijk moeilijke klus en het is nog lang niet klaar." Van Citters Beheer voert de sanering uit. Het Rijk, de provincie en het havenbedrijf draaien dus samen op voor de kosten.

Sanering met een prijskaartje

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het terrein in mei 2016 al helemaal gesaneerd zou zijn. Maar die datum werd vanwege verschillende tegenslagen steeds opgeschoven naar uiteindelijk 2021. In totaal kost de sanering meer dan 129 miljoen euro, waarvan bijna 18 miljoen euro reserve is. Of het eindbedrag nu ook omlaag kan, nu het schoonmaken eerder klaar is, kan de provincie nog niet zeggen.

