Veel jongeren, maar geen Zeeuws-Vlamingen op kandidatenlijst Zeeuwse PVV

Peter van Dijk voert opnieuw de kandidatenlijst van de Zeeuwse PVV aan (foto: Omroep Zeeland)

De huidige fractievoorzitter van de PVV-fractie, Peter van Dijk, is ook de kandidaat die in het dagelijks bestuur van de provincie komt te zitten, als de partij een coalitie met andere partijen kan vormen.

'Meer dan genoeg kandidaten'

Volgens Van Dijk waren er dit keer 'meer dan genoeg kandidaten' om in Provinciale Staten van Zeeland te gaan zitten. De PVV in Zeeland had tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar maart nog moeite om voldoende gegadigden te vinden.

Van Dijk wijst ook op het aantal jonge kandidaten op de lijst. "De helft van de kandidaten op de lijst is tussen de twintig en de dertig jaar. Blijkbaar spreken we de jeugd erg aan."

Jongste Statenlid van Nederland

Volgens Van Dijk heeft dat ook te maken met de huidige nummer twee op de lijst, Vincent Bosch, die voor de PVV ook in de gemeenteraad van Tholen zit. "Hij is het jongste Statenlid van Nederland, want hij is nog maar 21 jaar. Maar hij doet het bijzonder goed. Dat valt op."

PVV-statenlid Vincent Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel de PVV tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vee kiezers trok in Zeeuws-Vlaanderen, en meteen met vier zetels in de gemeenteraad van Terneuzen kwam, staat er geen Zeeuws-Vlaamse kandidaat op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Geen verklaring

Van Dijk heeft daar niet echt een verklaring voor, maar hij wijst erop dat er wel één kandidaat is die een link heeft met Zeeuws-Vlaanderen. Kandidaat-Statenlid Ger Mariman uit Wissenkerke is in Zeeuws-Vlaanderen geboren en getogen, werkt bij Dow in Terneuzen en heeft volgens Van Dijk 'goede banden met dit deel van de provincie'.

PVV-kandidaten

Positie op lijst Naam kandidaat Woonplaats 1. Peter van Dijk Kattendijke 2. Vincent Bosch Poortvliet 3. Roland de Wit Veere 4. Ellen van Gemert Kamperland 5. Robin Boogert Goes 6. Elisa Drenth Middelburg 7. Daniël Sinke Middelburg 8. Ricardo Verhulst Heinkenszand 9. Henk Baars Middelburg 10. Alisia Jung Wissenkerke 11. Marianna Tilli Heinkenszand 12. Ger Mariman Wissenkerke 13. Gerrit Bril Sint Annaland 14. Ad Bouwens Aagtekerke

