Geen mugshots, maar adoptiefoto's in de rechtbank

De foto's hangen nu in de rechtbank in Middelburg. Een plek waar het thema van de expositie 'Hechting, in woord en beeld' aan de orde van de dag is.

Een gelukkige jeugd heeft een essentiële invloed op de ontwikkeling van een mens. Dat zegt Joost Duinhof, kinderrechter bij de rechtbank Zeeland- West-Brabant. "Gaat het mis met de hechting tussen een kind en de ouder, dan kan een kind in de problemen komen."

Hechting

Duinhof is ook strafrechter geweest en heeft in de praktijk gezien dat hechtingsproblematiek geregeld de basis is van de problemen waarmee mensen voor een rechtbank verschijnen. Duinhof, tevens lid van de kunstcommissie van de rechtbank: "Het is dus niet zo vreemd dat we voor de foto-expositie van Ton Sondag hebben gekozen."

'Ik wilde weten hoe het anderen is vergaan. Ik liep in mijn eigen leven namelijk tegen heel veel dingen aan.'" Ton Sondag - fotograaf

De moeder van Ton Sondag was 15 jaar oud toen ze zwanger raakte. Ton werd vlak na zijn geboorte door zijn moeder afgestaan en kwam terecht in een kindertehuis. Toen hij twee jaar was werd hij geadopteerd door een gezin in Vlissingen. Ondanks een fijne jeugd bleef hij worstelen met zijn identiteit. Sondag: 'Ik heb therapie gehad en als afsluiting heb ik een advertentie op Facebook gezet. Daar zijn een hoop mensen op afgekomen die hetzelfde hebben meegemaakt'.

Project Adopted

Sondag was nieuwsgierig naar hoe het anderen is vergaan. 'Ik liep in mijn eigen leven namelijk tegen heel veel dingen aan.' Daarom startte hij het Project Adopted. een platform voor geadopteerde kinderen, geboortemoeders en adoptie ouders waar zij hun verhalen vertellen maar waar ook informatie te vinden is over alle aspecten van adoptie. De foto-expositie is een onderdeel van het project.

(foto: Ton Sondag)

Ook Sondag vind de expositie naadloos aansluiten bij de problematiek binnen de rechtbank: 'De ene persoon heeft meer moeite met de adoptie dan de ander. Ik heb gelukkig normen en waarden aangeleerd die ervoor gezorgd hebben dat ik op het juiste pad bleef. Maar als je problemen echt serieus worden dan is de kans groot dat je ooit voor de rechter moet verschijnen omdat je niet kunt meekomen in de maatschappij.

Veiligheidsvoorschriften

De expositie van Ton Sondag in de rechtbank in Middelburg loopt tot 28 maart en is gerealiseerd in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming. Ondanks de veiligheidsvoorschriften van de rechtbank is de expositie toegankelijk voor publiek op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.

Portet van Anne Mei, een Zeeuwse geadopteerd uit China (foto: Omroep Zeeland)

