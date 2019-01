De watersportwinkel van Mariteam Shipyard is gelegen aan de jachthaven van Sint Annaland. (foto: Omroep Zeeland)

Frank van Dijk is directeur van Mariteam Shipyard in Sint Annaland. De watersportwinkel direct aan de haven is daar een onderdeel van. "We zijn de afgelopen zomer al voorzichtig op de zondagen open gegaan", zegt hij. "Dat werd min of meer gedoogd, maar ik ben blij dat het nu ook officieel kan."

Zondag is belangrijk

De zondagen zijn volgens Van Dijk erg belangrijk voor zijn bedrijf. "Op een goede zondag in de zomer kun je met de winkel net zoveel omzet draaien als in een slappe wintermaand." Over het eventueel verstoren van de zondagsrust maakt hij zich geen zorgen. "Er is een wereld achter de dijk en een wereld in de haven. Dat bijt elkaar niet."

Watersportwinkel in Sint Annaland mag nu ook officieel op zondag open