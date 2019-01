'Straks voldoende oefenterrein voor mariniers'

Eerdere oefening in Brouwershaven (foto: Abra van Vossen)

Defensie heeft de aangedragen oefenterreinen en stranden onderzocht. Hoewel de terreinen op zichzelf vrij klein zijn, blijkt dat er door het combineren van die verschillende terreinen voldoende aanbod zal zijn, zo staat te lezen in het rapport. Mariniers die tegen de verhuizing van Doorn naar Vlissingen zijn, droegen eerder het gebrek aan oefenruimte aan als bezwaar tegen de verhuizing.

Onzekerheid door uitstel verhuizing

Het Rijk liet vlak voor kerst weten dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen opnieuw met een half jaar is uitgesteld. Dat schreef staatssecretaris Barbara Visser toen in een brief aan de Tweede Kamer. Het overleg dat het ministerie voert met vertegenwoordigers van het personeel is nog niet afgerond. Daardoor wordt de gunning van de voorbereidende bouwwerkzaamheden uitgesteld tot 1 juli. Die gunning is belangrijk voor Vlissingen, omdat vanaf dat moment zeker is of de marinierskazerne naar Zeeland komt.

Onduidelijk of vertraging wordt ingehaald

Daarom laat de provincie nu weten dat het onzeker is of de opgelopen vertraging later nog kan worden ingehaald. "De mate van vertraging is nog onzeker. Het rijk heeft nog geen nieuwe planning afgegeven. We weten dus ook niet of een deel van de vertraging later ingelopen kan worden."

Een deel van het voorbereidend werk is al gedaan: het bouwrijp maken van de grond en het verplaatsen van de naturistencamping. Maar ander werk, zoals het weghalen van vervallen leidingen langs de Havenweg, ligt nu stil totdat er groen licht komt van het Rijk.

