In het ene Zeeuwse ziekenhuis halen meer medewerkers een griepprik dan het andere

Vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers blijft landelijk laag (foto: Omroep Zeeland)

"Tien procent is natuurlijk ontzettend laag, maar dat komt mede doordat het vaccin van vorig jaar niet optimaal gewerkt heeft waardoor medewerkers het niet meer wilde", vertelt Melissa Meiresonne van ZorgSaam. Daarnaast werden vorig jaar de vaccins op aanvraag besteld in het voorjaar, maar omdat de medewerkers dan niet bezig zijn met een eventuele griepepidemie kregen ze weinig reacties. "Om die reden bestellen we voortaan voldoende griepprikken en gaan we in oktober actief rond op de afdelingen. Ik hoop dat we daarmee de vaccinatiegraad omhoog kunnen krijgen."

Melissa Meiresonne van ZorgSaam legt uit hoe het komt dat het vaccinatiegraad onder medewerkers maar 10 procent is

De landelijke campagne voorkomgriep.nl heeft veel indruk gemaakt op de zorgmedewerkers van het Adrz. "De spookverhalen die over de prik rondgingen werden in de campagne weggenomen. Daarnaast hebben we ook een taart in het vooruitzicht gesteld bij de afdelingen die de meeste inentingen hadden en dat werd erg gewaardeerd", zegt Mirjam van Zuilen van het Adrz.

Het Adrz heeft alles uit de kast gehaald om de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers zo hoog mogelijk te krijgen

De griepepidemie, die al zes weken gaande is, verloopt tamelijk mild. Daardoor leidt de griep momenteel niet tot ziekenhuisproblemen zoals vorig jaar. Toen was er een personeelstekort, maar ook een tekort aan bedden voor patiënten als gevolg van de griepepidemie. Toch is het van belang dat zorgmedewerkers zich laten inenten tegen een griepepidemie om te voorkomen dat de patiënten in het ziekenhuis besmet worden.

