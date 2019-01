Voor de tiende keer Scheldeblues in Vlissingen

Jonger publiek

Organisator Wouter Verhelst hoopt wel dat er in de toekomst ook wat jonger publiek de blues leert kennen en waarderen. "De gemiddelde leeftijd van een bluesliefhebber ligt nou eenmaal wat hoger dan bij andere muziekstijlen. "We proberen hier in de programmering rekening mee te houden door ook regelmatig jonge bluesartiesten uit te nodigen om op te treden."

De Britse bluesrocker Danny Bryant is vanavond voor de derde keer van de partij. Hij was er ook tijdens de eerste en de vijfde editie. Naast Bryant ontbreekt ook The Blue Clay niet. De Zeeuws-Vlaamse blues- en americanaband speelde nog op alle edities. Verder staan Busted Feet en Ed de Smul Duo op het programma. Net als vorig jaar kan het publiek tijdens de pauzes genieten van een akoestische act in het cafégedeelte van het theater.

The Juke Joints

Het festival wordt afgesloten door de Zeeuwse bluesband The Juke Joints. De band vierde in 2018 zijn 35-jarig bestaan en was het onderwerp van de documentaire This Is It van Margot Schotel die Omroep Zeeland een aantal weken geleden heeft uitgezonden.

The Juke Joints op Scheldeblues (foto: Jan vd Berg)

De toegangsprijs is volgens Verhelst de afgelopen tien jaar hetzelfde gebleven. "Dat is bijzonder en komt mede door een aantal vaste sponsoren die het festival een warm hart toedraagt." Daarnaast heeft het ook met de artiesten te maken. Die vinden het over het algemeen een erg leuk festival om te spelen, waarbij locatie, goede akoestiek en de sfeer een belangrijke rol spelen. "Ik denk dat ze daarom een beetje rekening houden met de prijs die ze vragen voor het optreden."