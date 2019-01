Taskforce: legitimatieplicht bij verzenden postpakket om drugscriminaliteit tegen te gaan

Een medewerker sorteert pakketten in een sorteer- en distributiecentrum van PostNL (foto: ANp)

"Het is voor drugscriminelen wel heel erg gemakkelijk om drugs per post of per pakketje wereldwijd te verzenden. Je hoeft je niet te legitimeren als je het afgeeft bij de balie", zegt Anton Ederveen in gesprek op BNR Nieuwsradio. Ederveen is leidinggevende van Taskforce Brabant-Zeeland en tevens burgemeester van Valkenswaard.

De Taskforce is een samenwerking tussen gemeenten, politie, Justitie en de Belastingdienst. Taskforce Brabant-Zeeland is eind 2010 opgericht met het doel toenemende drugscriminaliteit tegen te gaan.

De politie spoort al wel drugspakketten op, maar het blijft onbekend wie de afzender is. Zo komen de drugscriminelen niet in het vizier. Het probleem wordt volgens Ederveen groter en de politie heeft het niet onder controle. Brabant en Zeeland zouden volgens de Taskforce provincies zijn waar de overlast van drugscriminaliteit groot is.

Als er nu niet wordt ingegrepen, wordt het probleem te groot." Anton Ederveen, leidinggevende Taskforce Brabant-Zeeland

De Taskforce stelt voor dat de verzender voortaan een paspoort of identiteitskaart laat zien bij het versturen van een pakket. Daarna moet gecontroleerd worden of degene die het pakket verstuurt ook op het retouradres woont dat op het pakket staat.

Groei online drugsverkoop

Ederveen laat weten dat Europol al in 2017 waarschuwde voor een explosieve groei van online drugsverkoop. "Als er nu niet wordt ingegrepen wordt het probleem te groot", aldus Ederveen.

PostNL laat tegenover BNR weten al nauw samen te werken met de politie en staat er ook voor open om met dit plan van de Taskforce Brabant-Zeeland mee te doen. DHL zegt de oproep te bekijken, maar wil ook voorkomen dat een kleine groep criminelen miljoenen consumenten opzadelen met rompslomp.