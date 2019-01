Het is bij GOES 'niet allemaal zo slecht als het lijkt'

GOES-aanvoerder Ruben Hollemans kopt de bal op het doel van Jong FC Volendam (foto: Rene van der Vliet)

"Soms spelen we ook gewoon goed. Zoals afgelopen zondag de eerste helft tegen Jong FC Volendam", vervolgt Veenstra. "Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Alleen zou een overwinning wel een bevestiging zijn dat het best goed gaat."

Doelstelling

Veenstra rekent het voor. "Onze doelstelling is om vijftig punten te halen dit seizoen. Morgen na Westlandia (halverwege de competitie, redactie) kunnen we op 27 punten staan. Dat is gewoon netjes."

Jarreau Manuhuwa, Daniel Wissel en Rick de Punder zijn door blessures al lange tijd niet inzetbaar. Verdediger Klaas van Hecke (foto) was door een knieblessure ook lang uit de roulatie. "Klaas zit nu op tachtig procent. Hij traint volgende week weer volledig met de groep mee. Dat gaat niet lang meer duren voordat hij weer kan spelen."

Klaas van Hecke (links) in duel met Renzo Hendriks van Woezik (foto: Orange Pictures)

Derde Divisie B

stand 1. TEC 17-37 2. Jong FC Volendam 18-36 3. UNA 18-34 8. GOES 16-24 15. Westlandia 17-19

Vertrouwen

GOES won de eerste wedstrijd dit seizoen tegen Westlandia met 4-0. "Dat geeft vertrouwen, hoewel het ook 5-5 had kunnen zijn, hoor", zegt Veenstra.

Westlandia staat op de vijftiende plaats in de stand. De ploeg van trainer Edwin Grünholz versterkte zich in de winterstop won de afgelopen twee wedstrijden in de Derde Divisie.