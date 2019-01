Met pijn in haar hart sluit Hanny (67) haar dorpswinkel in Biervliet

Opvolging is er niet en dat betekent dus dat de winkel niet meer open gaat. Ze heeft twee dochters, maar die hebben van jongs af aan al aangegeven de winkel niet over te willen nemen. "Dat is ook prima, ik begrijp dat." Nijssen was zelf ook niet van plan om in 1983 een winkel over te nemen. Maar in het pand dat ze met haar man kocht zat al een winkel met huishoudelijke artikelen. Haar twee dochters gingen naar school. Boven wonen en beneden werken klonk heel aantrekkelijk. Dus zegde ze haar baan op in Terneuzen en kroop achter de balie van de winkel.



Later kocht ze het pand ernaast ook. Om zowel de woning als de winkel uit te breiden. "Naast huishoudelijke artikelen gingen we ook speelgoed, schoolspullen, sigaretten, ansichtkaarten en tijdschriften verkopen. Ik heb van alles een beetje, maar ben natuurlijk geen speciaalzaak."

Vijf jaar geleden zou ik samen met mijn man stoppen met werken, maar toen overleed hij. " Hanny Nijssen

Voor het geld heeft Nijssen het nooit gedaan. "Het is niet dat je hier goud verdient, maar ik had mijn winkel nooit willen missen. Het kon altijd omdat mijn man een vaste baan had." Ze heeft lang getwijfeld of ze zou stoppen. "Vijf jaar geleden zou ik samen met mijn man stoppen met werken, maar toen overleed hij." Daarna wilde ze alsnog stoppen, maar vriendinnen adviseerden om daar nog even over na te denken. "Dat was een goed advies. De winkel was mijn afleiding en hield mij overeind."

Hanny Nijssen helpt een klant met het uitzoeken van een kaartje (foto: Omroep Zeeland)

De sluiting van de dorpswinkel betekent voor de Biervlietenaren dat er opnieuw een voorziening uit het dorp verdwijnt. Ze konden ze terecht voor hun postpakketje, om te pinnen of voor hun vergeten boodschap. "Er blijft maar weinig meer over. Hanny had eigenlijk alles. Als je dacht dat zal ze wel niet hebben, dan bleek het toch zo te zijn dat het er wel was", laat een mevrouw weten. Anderen zullen voornamelijk de kaarten en cadeautjes missen. "Ik moet maar een voorraadje in gaan slaan ergens", lacht een mevrouw.

Geen officieel afscheid

Nijssen zal op 31 januari voor het laatst haar winkel open doen. Om 12 uur sluit ze 'gewoon' de zaak. "Er is geen officieel afscheid of iets dergelijks. Dat hoeft voor mij niet, ik vind het al lastig genoeg."