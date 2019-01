70 jaar getrouwd: ''Bin jie de burgemeester?''

Een platina huwelijk. Piet en Stien leerden elkaar meer dan 70 jaar geleden kennen. Piet kwam uit Oostkapelle en Stien uit Zuidzande. Hoe ze het zo lang volgehouden hebben? Ze weten het niet, maar een leven zónder elkaar kunnen ze zich niet voorstellen. ''Ik heb nooit een ander gehad'', zegt Piet die met zijn eerste de beste vriendin gelijk zijn vrouw én de liefde van zijn leven, ontmoette.

Burgemeester zoenen

Als burgemeester Lonink in Hoek binnenstapt herkent Stien hem aanvankelijk niet. ''Bin jie de burgemeester?''. Maar als de burgemeester bij haar neerknielt en vraagt of hij haar mag zoenen is het ijs gebroken en klinkt het volmondig ''jawor''. Piet pakt zijn zakdoek en veegt een traantje weg. Een leven trekt voorbij met alle emotionele momenten van dien.

Liever nog een fles

Er zijn bloemen, er is koffie en taart. Piet Boone zegt dat hij er het liefst nog ''een fles'' bij gehad had en dat hij tien jaar jonger was. Maar zo is het niet en drank is niet meer aan hem besteed. Zeventig jaar ná de 27e januari 1949. Er was destijds geen geld, Stien had geen jurk. Maar er was liefde. Genoeg om het zeventig jaar vol te houden. En met een beetje geluk komen daar nog goede jaren bij.