Erwin Mesu tiende bij ONK marathon in Oostenrijk

Erwin Mesu in actie op de Weissensee (archief) (foto: Orange Pictures)

Mesu (29) keek uit naar de wedstrijden op natuurijs, want waar hij op de kunstijsbanen in Nederland vaak tekort komt voor een plaats bij de beste rijders hoort hij op het natuurijs al jaren bij de absolute top. Bij de eerste wedstrijd in Oostenrijk, de Aart Koopmans Memorial, werd hij nog 23e. Vandaag reed Mesu sterker. De winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht van 2015 bekroonde zijn optreden met een tiende plaats. Het ONK werd verreden over een afstand van 150 kilometer. Dat is 50 kilometer meer dan vorig jaar. Achter Bruggink pakten Willem Hoolwerf en Sjoerd den Hertog (winnaar Aart Koopmans Memorial) de andere podiumplaatsen.

Alternatieve Elfstedentocht

Maandag rijden de marathonschaatsers op de Weissensee nog een Grand Prix wedstrijd over 60 kilometer. Woensdag staat de Alternatieve Elfstedentocht (200 kilometer) op het programma en gaat Mesu proberen om die voor de tweede keer te winnen.