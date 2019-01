Gewonde hond Mischa moet in slaap geaaid worden

De 2-jarige Mischa liep bij de aanval diverse verwondingen op en krijgt nu onder meer antibiotica om het genezingsproces te bevorderen. Een bezoek aan de dierenarts is voor Mischa op dit moment bepaald geen plezier. Deze week moest ze zo ongeveer de dierenartspraktijk ingesleept worden. ''Dat vindt ze niet fijn en we zullen de komende tijd nog vaker terug moeten'', zegt Annetta Poppe.

Halskap van plastic

Inmiddels is Mischa uitgerust met een halskap van plastic om te voorkomen dat ze aan haar oren gaat zitten. De hond van de buren begroette ze deze week vol levenslust. ''Maar spelen met een kap op is niet zo praktisch. Dus we hebben haar even weg gehouden''.

Getuigenoproep

Bij de politie hebben zich de afgelopen week enkele mensen gemeld met informatie over het incident. Toch ontbreekt - voor zover bekend - ieder spoor naar de eigenaar/eigenaren van de pitbulls die de aanval openden. Op Facebook roep de politie meer getuigen op. Woensdag deed Annetta Poppe officieel aangifte van het bijtincident.

