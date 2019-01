Minderhoud komt tekort voor podiumplaats bij Jumping Amsterdam

Hans Peter Minderhoud wint met Glock's Dream Boy (foto: FEI/Dirk Caremans)

Minderhoud ging met de nodige verwachtingen de Kür op muziek in, maar met Glock Dream's Boy wist hij uiteindelijk niet verder te komen dan een vijfde plaats in de eindrangschikking met een score van 81.380%. Daarmee kwam hij net tekort voor het podiumplaats. De Duitse Isabell Werth greep de overwinning met haar paard Weihegold OLD. Zij hield haar landgenotes Dorothee Schneider en Helen Langehanenberg achter zich. Thamar Zweistra uit Schore viel met haar paard Hexagon's Double Dutch net buiten de top-10.

Grand Prix

Minderhoud eindigde vrijdag nog wel op het podium bij de Grand Prix. Met een totaalscore van 75.652% moest hij alleen winnares Isabell Werth en Dorothee Schneider voor zich laten. Thamar Zweistra eindigde als veertiende.

Jumping Amsterdam