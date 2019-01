Deel dit artikel:













Stitan sterkste in Scheldesportcross

Yunis Stitan heeft de Scheldesportcross in Westdorpe gewonnen. De atleet uit Dreischor liep de tien kilometer lange cross in een tijd van 38.09' en liet daardoor Patrick de Vos uit Kattendijke en Eric Wolfert uit Sommelsdijk achter zich. Bij de dames was Monica Sanderse oppermachtig, haar eerste achtervolger kwam op ruim acht minuten achterstand over de finish.

Yunis Stitan wint Kustcross in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland) Voor Yunis Stitan is het zijn eerste zege op de lange afstand van de Zeeuwse crosscompetitie. Eerder won de 29-jarige atleet al wel de korte afstand bij de Deltacross. Achter Stitan was de strijd om de tweede plek spannend. Patrick de Vos uit Kattendijke bleef Eric Wolfert uit Sommeldijk veertien seconden voor. In het algemene klassement van de crosscompetitie staat Patrick de Vos wel bovenaan met 1137 punten. Daarmee staat hij 92 punten voor op Eric Wolfert met nog twee wedstrijden te lopen. Scheldesportcross 10 kilometer, heren 1. Yunis Stitan Dreischor 38.09' 2. Patrick de Vos Kattendijke 39.27' 3. Eric Wolfert Sommelsdijk 39.41' Sanderse oppermachtig Bij de dames was de strijd niet spannend, Monica Sanderse uit Vlissingen liep in 45.42' naar de overwinning. Emma van Mourik uit Ouwerkerk volgde op ruim acht minuten achterstand, Saskia Goole uit Kapelle maakte het podium compleet. Ook in het algemeen klassement is het bij de vrouwen niet spannend. Monica Sanderse leidt met 1223 punten, plaatsgenoot Durby Meijboom is de eerste achtervolger met 853 punten. Scheldesportcross 10 kilometer, dames 1. Monica Sanderse Vlissingen 45.42' 2. Emma van Mourik Ouwerkerk 53.40' 3. Saskia Goole Kapelle 54.29'