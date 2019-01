Hoek verslikt zich in DOVO en ziet koploper uitlopen

Trainer Hugo Vandenheede van Hoek (foto: Orange Pictures)

De wedstrijd kende voor Hoek een dramatische start, want binnen twee minuten stonden de bezoekers al op voorsprong. Spits Joshua Patrick van DOVO zorgde met zijn achttiende treffer van het seizoen voor een droomstart voor zijn club. Ook na dat doelpunt had Hoek, dat Gert-Jan van Leiden en Jonathan Constansia door een schorsing moest missen, het moeilijk met DOVO. Hoek creëerde amper kansen en kwam goed weg toen Bakkenes bijna voor 2-0 zorgde, maar De Jonghe kon redden.

Opnieuw Patrick

Hoek werd zelf vlak voor rust voor het eerst echt gevaarlijk, maar na een goede actie van Tiebosch werd zijn schot door doelman Ubbergen gekeerd. Even later wist Patrick opnieuw het net te vinden. Hij profiteerde van een slechte pass van Fitsch en zorgde zo voor een 0-2 ruststand.

Iets beter

In de tweede helft, met Jelle Klap in de ploeg voor Marijn Wijkhuijs, kwam Hoek iets beter voor de dag. Het creëerde in het eerste kwartier na rust wat kleine kansen, maar DOVO was dichter bij 0-3. Inzetten van Bakkenes en Van Zeelst leverde net geen goal op. In het laatste halfuur was Hoek via Fitsch en Doesburg nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar de eerste nederlaag op eigen veld kon niet worden voorkomen.



In de stand stand Hoek met 38 punten uit negentien duels op de gedeelde derde plaats met DVS'33, dat ruim won van nummer twee Quick Boys. Koploper Noordwijk won bij de amateurs van Ajax en heeft nu acht punten meer dan Quick Boys en negen punten voorsprong op Hoek en DVS'33.

Scoreverloop

0-1 Joshua Patrick (2)

0-2 Joshua Patrick (42)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Fitsch, Van den Bergh, Chergui (Bannani/65), Vandepitte, Wijkhuijs (Klap/46), Impens, De Jager, Doesburg, Tiebosch (Nyemb/73)