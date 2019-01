Oemoemenoe wint na spannende slotfase

(foto: Mirjam Wasterval)

Oemoemenoe begon sterk aan de wedstrijd en liep door scores van Leroy Kersten en Joey Luitwieler uit naar een 3-10 voorsprong. Na de bliksemstart wist The Bassets weer terug te komen waardoor de Middelburgers opnieuw moesten beginnen.

Via Petelo Andictor en Deniel van der Waal kon Oemoemenoe toch met een ruime 13-25 voorsprong de kleedkamer opzoeken. Na rust viel de machine bij de ploeg van Reweti Montgomery echter stil.

(foto: Mirjam Wasterval)

Door het gebrek aan scores wist The Bassets terug te komen en zelfs een 27-25 voorsprong te pakken. In de slotfase wist Oemoemenoe het tij toch te keren in het eigen voordeel. In de laatste twee minuten van de wedstrijd werd de beslissende try gescoord waardoor de Middelburgers met 32-35 wisten te winnen.

Door de zege blijft Oemoemenoe bovenin de tweede fase van de Ereklasse meedoen. De winnaar van de tweede fase krijgt de Plate overhandigd.