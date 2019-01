Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 26 januari

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek kan de goede reeks in de competitie tegen DOVO geen vervolg geven en ziet het gat met koploper Noordwijk oplopen tot negen punten. De strijd om de tweede plaats ligt helemaal open na de nederlaag van Quick Boys.

Oefenwedstrijden

Omdat de overige wedstrijden in het amateurvoetbal werden afgelast, werden er op diverse velden in de provincie oefenwedstrijden gespeeld. Eersteklasser Kloetinge was met 2-1 te sterk voor Terneuzense Boys. SSV'65 won in een aantrekkelijk duel voor het publiek met 3-6 in en van Kapelle. Ook VCK en GPC Vlissingen waren op schot vanmiddag.