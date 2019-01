Duinkerke Nederlands kampioen veldrijden

Joannathan Duinkerke op het podium (foto: Joannathan Duinkerke)

Duinkerke begon sterk aan de cross in Rucphen en dook als eerste het veld in. Na een halve ronde ging de renner uit Kapelle er vandoor en pakte al snel een gaatje dat hij begon uit te breiden tot een minuut.

Aan de finishlijn was het verschil vergroot tot ruim anderhalve minuut op de nummer twee Davy Mertens. Michael Katuin uit Rotterdam kwam als derde over de streep.

Duinkerke mag nu een jaar lang de kampioenentrui dragen in het veldrijden. De eerste cross waarbij hij dat dit seizoen mag doen is op 17 februari bij de Vestingcross in Hulst.

Nederlands Kampioenschap veldrijden G-crossers