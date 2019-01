Jelle Klap verruilt Hoek per direct voor GOES

Jelle Klap vertrekt per direct bij Hoek en gaat bij GOES voetballen (foto: Orange Pictures)

Onder trainer Dennis de Nooijer begon Klap als basisspeler aan het seizoen, maar toen hij een blessure had opgelopen kwam hij op de bank terecht. Vandaag tegen DOVO (0-2 nederlaag) mocht Klap in de rust invallen voor Marijn Wijkhuijs. Na de wedstrijd werd zijn vertrek naar GOES bekend.

Krappe selectie

Voor GOES, dat over een krappe selectie beschikt, is de komst van Klap goed nieuws. De voetballer uit Wemeldinge speelde in het seizoen 2016/2017 ook al voor de Bevelandse club. Technisch manager Hugo Barends bevestigde vanmiddag de terugkeer van Klap naar GOES.

Impens

Het vertrek van Klap was niet het enige spelersnieuws bij Hoek vanmiddag. De club maakte ook bekend dat Rik Impens zijn contract heeft verlengd en ook volgend seizoen voor Hoek speelt.