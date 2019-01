Goese Polder in 50 jaar uitgegroeid tot multiculturele wijk

"We zijn hier komen wonen en toen stond eigenlijk de televisietoren nog in de wijk", beschrijft Ina Louws de begintijd. Inmiddels wonen ze niet meer in hetzelfde huis. Ze zijn acht jaar geleden verhuisd naar een complex iets verderop in de wijk, waar ze ook zorg aan huis kunnen krijgen.

Saamhorigheid

Dat 'saamhorigheid' een van de kernwoorden is die de wijk omschrijft, wordt bewezen door het feit dat hun buurvrouw mee is verhuisd naar dat complex. Zodat ze nu vijftig jaar nog steeds buren van elkaar zijn. "Hoe gezellig is dat, iedere week een kopje koffie met de buurvrouw!"

Multicultureel

Maar de wijk is in de tussentijd veel veranderd. Van een overwegend 'blanke' wijk is de Goese Polder veranderd in een multiculturele wijk met allerlei nationaliteiten. Dat heeft geen nadelig effect gehad op de leefbaarheid. "Integendeel", zegt bewoner Gerard Weezepoel. "Er treed vandaag ook een Syrische band op en we hebben regelmatig multiculturele maaltijden waar je heel veel verschillende mensen uit de wijk ziet, en dat loopt allemaal goed."

Maar dat gaat niet zomaar, volgens Gerard. "Je moet wel mensen hebben die zich daarvoor in willen zetten. Er worden hier heel veel initiatieven genomen om dat gevoel ook zo te houden." Een goede graadmeter is daarbij volgens Gerard de aftrap van het jubileumjaar. "Je ziet hier vanmiddag ook weer. Er wordt wat georganiseerd en daar komen mensen op af. Het loopt gewoon heel goed."