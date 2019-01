Swift laat in tweede helft weinig van KVS/Maritiem over (foto: Orange Pictures)

Voorafgaand aan het duel was er maar één doel voor Swift vanavond: winnen. De club liep vorig seizoen net promotie naar de hoofdklasse mis. Toen werd het tweede. Maar dit jaar wil het promoveren, maar voorlopig gaat het niet zoals het moet gaan met de ploeg van trainer Dennis Plantinga. De ploeg is terug te vinden op de derde plek met twee punten achterstand op koploper Fiks. Alleen de nummer één zal promoveren.

De wedstrijd begon moeizaam. KVS kwam al snel op een 0-2 voorsprong (treffers Franca Witjas en Bryan van Deursen). Na de vakwissel deed Gijs Gillissen wat het aanvalsvak naliet: scoren. Met twee treffers trok hij de score weer gelijk. Daarna hielden de twee ploegen elkaar goed in de gaten. De grootste voorsprong voor Swift in de eerste helft was 7-3, maar strafworpen en veel rake afstandsschoten zorgden ervoor dat KVS evenveel scoorde als de thuisploeg in de eerste helft: 11-11.

Negen keer Gijs Gillissen

In de tweede helft beloonde Swift zich wel voor het spel dat ze lieten zien. Creëerden ze in de eerste helft al de kansen, in het tweede bedrijf gooiden ze de bal ook daadwerkelijk door de korf. Gijs Gillissen was de grote man aan de kant van Swift, hij maakte een derde van de treffers voor zijn ploeg en zag de score uiteindelijk uitpakken in 27-16.

Op de ranglijst blijft Swift, dat nu halverwege het zaalseizoen is, voorlopig op de derde plek staan. Concurrenten Fiks en Oranje Wit wonnen vanavond ook hun wedstrijd en behouden hun voorsprong. Volgende week speelt Swift opnieuw thuis. Dan is hekkensluiter Futura de tegenstander.

Scores Swift

Gijs Gillissen: 9

Stephan den Boer: 4

Joren Gillissen: 4

Aïsja Zuidweg: 4

Dylan Gillissen: 3

Naomi Zuidweg: 2

Eefje van den Berg: 1