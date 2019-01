Gebraden schapenhart houdt band Veere en Schotland in stand

Dit fenomeen is in Nederland redelijk onbekend. En daar wil de stichting Veere - Schotland verandering in brengen. 27 mensen verzamelden zich om die reden in Veere en eerde de Schotse dichter door zich te wagen aan haggis, gemaakt van het hart, long en lever van een schaap en vermengd met onder andere dierlijk vet.

"Robert Burns is 260 jaar geleden geboren op 25 januari. En het is iemand die heel veel mooie liederen heeft nagelaten, waaronder Aud Lang Syne", vertelt Peter Blom, voorzitter van de stichting Veere-Schotland. De stichting wil de historisch sterke band tussen Veere en Schotland levend houden. Vanaf de 13de eeuw deden Veerse vissers Schotse havens aan. En in 1541 werd Veere de officiële stapelplaats voor alle Schotse importgoederen. En in november 1944 is de stad bevrijd door Schotse soldaten.

Aud Lang Syne wordt door Schotten gezongen tijdens oud en nieuw, maar het wordt ook gebruikt als afscheidslied. Ook in Japan, Taiwan en de Filipijnen wordt het lied gebruikt. De melodie is in Nederland bekend van het refrein van het voetballied Wij houden van oranje.

Het is voor het eerst dat er in Veere meegedaan wordt aan het traditionele Burns supper. "We doen dit om te kijken of het aanslaat eigenlijk. En we hebben een leuk clubje bij elkaar gekregen om dit toch wel heel bijzondere historische moment met elkaar te vieren." Een Burns supper is omgeven van tradities en gebruiken. Zo is het gebruikelijk dat doedelzakspelers het binnendragen van de haggis muzikaal begeleiden en dat de ode van Burns aan de haggis wordt voorgedragen.

Maar ook tijdens het diner worden er normaliter speeches en liederen voorgedragen. Maar zover wilden ze in Veere niet gaan. "Wij proberen er toch een Veerse touch aan te geven", zegt Blom. "We zijn wel begonnen met preisoep met aardappelen, maar we hebben daar wel Zeeuwse mosselen door gedaan. En we hebben naast de haggis ook een vegetarische variant."