Automobilist richt ravage aan in Nummer Eén

De automobilist raakte bij het ongeluk gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Over de aard van zijn letsel is nog niets bekend. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar beschadigde auto weggesleept. Van de lantaarnpaal lag de elektriciteitsbedrading open. De politie heeft uit voorzorg een lint rond de lantaarnpaal gespannen. Hoe het ongeluk precies gebeurde is nog niet duidelijk, maar de politie vermoedt dat de man onder invloed was. Daarom is een bloedtest bij hem afgenomen.