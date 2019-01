Deel dit artikel:













Man (18) bedreigt uitbaatster café met de dood

Een man van 18 uit Clinge heeft vannacht in Hulst een uitbaatster van een café met de dood bedreigd. Dat gebeurde aan het Cornelis de Vosplein in Hulst. Samen met een 18-jarige man uit Koewacht misdroeg de Clingenaar zich in het café.

Politieagent (foto: ANP) Toen de politie arriveerde rende de man uit Koewacht weg. Na een achtervolging werd hij aangehouden. Hij bleek een mes bij zich te hebben dat hij naar eigen zeggen bij zich droeg ter zelfverdediging. Het mes is in beslag genomen en beide mannen zijn overgebracht naar Torentijd in Middelburg. De Clingenaar bleek bij een ademtest te veel gedronken te hebben. Dat aspect kan strafbaar zijn bij bedreiging.