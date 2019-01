TOP Arnemuiden haakt af na nipte nederlaag

TOP Arnemuiden baalt na de nederlaag (foto: Omroep Zeeland)

TOP had bij een zege op DSC goede zaken kunnen doen in de strijd om promotie, maar het kon de wedstrijd nooit echt naar zich toe trekken. In het begin van de wedstrijd kwam de thuisploeg al snel vier punten achter, maar bij rust was de schade beperkt (11-12).

Opnieuw veerkracht

Ook in de tweede helft bouwde DSC de voorsprong uit naar vier punten, maar weer toonde TOP veerkracht. De ploeg van trainer Kees-Jan Oppe kwam terug tot 19-19. Doordrukken lukte TOP niet. Weer liep DSC wat weg en de derde comeback kwam net te laat (25-26).

Door de nederlaag moet TOP oppassen dat het niet in de onderste regionen beland. Volgende week staat de belangrijke wedstrijd tegen hekkensluiter SDO op het porgramma.