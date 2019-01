Ruim 16.000 gratis passages Westerscheldetunnel

Westerscheldetunnel (foto: Omroep Zeeland)

De drukste tolvrije zaterdag tot nu toe was die van maart 2017 toen er 22.192 voertuigen gebruik maakten van de gratis tunnel.

Dit jaar zijn er geen zes tolvrije dagen, maar zeven. Op 31 augustus is de tunnel ook tolvrij in verband met de landelijke aftrap van de viering 75 jaar vrijheid in Terneuzen. De volgende tolvrije dag is op zaterdag 23 februari.

