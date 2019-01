Zeeuws talent tussen Max Verstappen en Frenkie de Jong

Weekblad Elsevier heeft een top 30 gemaakt van mensen van onder de 30 die in de gaten gehouden moeten worden (foto: Elsevier / bewerking Omroep Zeeland)

De eerste Zeeuw in de lijst is de 27-jarige Boy Lankhaar, opgegroeid in Zoutelande en nu woonachtig in Zweden. Hij is volgens Elsevier bijzonder, omdat hij op zijn 26ste een onderzoek publiceerde over het ontstaan van zware sterren. Dit baanbrekende onderzoek leverde Lankhaar een publicatie op in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Astromy. Door zijn onderzoek kan het ontstaan van nieuwe sterren veel beter worden onderzocht. Daarnaast ontwikkelde hij ook een rekenmodel waarmee de sterkte van magnetische velden kan worden gemeten.

Lankhaar vindt het leuk dat hij in de lijst staat. "Dan denk ik wel eens hoe mijn salaris afsteekt tegen die van veel anderen", lacht hij.

Lees ook:

De tweede Zeeuw is Nathanaël Bax, oprichter en eigenaar van de Bax-shop en Bax music in Goes. Hij valt bij de redactie van Elsevier op, omdat hij samen met zijn broer Jochanan in 2003 de Bax-shop heeft opgericht. De winkel is in vijftien jaar uitgegroeid tot de grootste online-muziekwinkel van de Benelux. Hij en zijn broer staan ook al jaren in de top 100 jonge miljonairs van Quote.

Boy Lankhaar onthulde de geheimen van methanol (foto: Boy Lankhaar)

Terug dan naar Boy Lankhaar (27), ooit een doorsnee scholier op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg. Hij deed eindexamen havo en scoorde niet eens briljante cijfers. En toch voltooide hij in 2015 zijn studie scheikunde aan de Universiteit van Nijmegen. Voor zijn masterscriptie kreeg hij het hoogste cijfer van Nederland.

Inmiddels is hij als promovendus in dienst van Chalmers University in het Zweedse Göteborg. Daar doet hij onderzoek naar magneetvelden rond zware sterren. Die magneetvelden moeten iets kunnen vertellen over onze eigen ontstaansgeschiedenis.

Zeeland vs. Zweden

In Zeeland komt hij nog weinig, hoewel zijn ouders in Zoutelande wonen. Lankhaar woont inmiddels al drie jaar in Zweden, heeft een Zweedse vriendin ("die Zeeland heel mooi vindt") en is de komende twee jaar nog bezig met onderzoek, waarna hij zich doctorandus mag noemen. Hoe zijn wereld er daarna uitziet, weet hij nog niet. "De universiteit wil dat je de hele wereld over reist om je verder te ontwikkelen, maar mijn vriendin is arts hier in Zweden, dus ik weet nog niet hoe dat verder gaat."

Wat wel staat is een uitnodiging van de Middelburgse sterrenwacht Philippus Landsbergen om 'ooit' een lezing te komen geven.