Zeeuwse student spreekt op Holocaust Herdenking: 'Nooit meer Auschwitz'

De avond ervoor had Duco van Eijkelenburg nog dienst gedaan als barkeeper in café Seventy Seven in Middelburg. Maar Duco heeft ook een andere kant. Als geschiedenisleraar in opleiding ziet hij het als zijn taak leerlingen, en dus toekomstige generaties, te leren over de gruwelijke geschiedenis van de Holocaust .

In november ging hij met het Nederlands Auschwitz Comité mee op reis naar de vernietigingskampen. ''Een leerzame en emotionele ervaring'', noemde hij het. Het bracht hem het besef bij dat hij een boodschap heeft over te brengen. En dus stond hij zondag op hetzelfde spreekgestoelte als Femke Halsema en Gerdi Verbeet onder het toeziend ook van onder anderen minister-president Rutte. ''De les die ik in Auschwitz leerde, geef ik graag door'', aldus Duco. Lees hieronder de toespraak van Duco van Eijkelenburg.